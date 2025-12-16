Asm-Acea Tiziana Buonfiglio | Non sussiste alcun conflitto di interesse né reale né potenziale
Tiziana Buonfiglio, amministratore delegato di Asm, ha dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interesse, né reale né potenziale, in risposta a un’interrogazione presentata dal consigliere comunale Valdimiro Orsini. Di seguito, viene pubblicata integralmente la nota ufficiale diffusa dalla dirigente aziendale.
Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota diffusa da Tiziana Buonfiglio, amministratore delegato di Asm, in merito ad una interrogazione presentata lo scorso 10 dicembre da Valdimiro Orsini al consiglio comunale di Terni su un presunto conflitto di interessi della stessa Buonfiglio in. Ternitoday.it
Acquedotto Terria - Pentima
Narni, “Il labirinto del Bagatto” - Dopo la tappa perugina alla Loggia dei Lanari, arriva a Narni “Il labirinto del Bagatto”, romanzo d’esordio di Tiziana Buonfiglio, amministratrice delegata di Asm e Umbra Acque. ilmessaggero.it
Umbra Acque, nuovo Cda. Buonfiglio confermata per la terza volta - Il Consiglio di amministrazione di Umbra Acque è stato rinnovato, confermando tutti i componenti di nomina pubblica. lanazione.it