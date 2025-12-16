Asl -Ifel c' è intesa per supportare i pazienti non digitalizzati nell’accesso alle visite in Telemedicina

Asl Salerno e IFEL Campania hanno stipulato un protocollo d'intesa per agevolare l'accesso alla Telemedicina ai pazienti non ancora digitalizzati. L'iniziativa mira a supportare coloro che, pur essendo idonei alle visite di controllo, necessitano di assistenza e accompagnamento nell'uso delle piattaforme digitali, favorendo un percorso più inclusivo e accessibile alle cure a distanza.

Asl Salerno e IFEL Campania sottoscrivono un protocollo d’intesa per supportare i pazienti che sono eleggibili alle visite di controllo attraverso la Telemedicina ma che non dispongono di adeguate competenze digitali, mediante attività di accompagnamento e facilitazione digitale. Tale accordo di. Salernotoday.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Asl -Ifel, c'è intesa per supportare i pazienti non digitalizzati nell’accesso alle visite in Telemedicina - L’accordo disciplina le modalità operative ed organizzative, e prevede l’istituzione di un servizio di assistenza e sostegno ai cittadini che, dovendo accedere alle visite di controllo in Telemedicina ... salernotoday.it

Progetto Faro della Città metropolitana di Milano: due nuovi appuntamenti La #CittàmetropolitanadiMilano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie “DARA” hanno sottoscritto un #protocollo d’intesa p - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.