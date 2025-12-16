Ascolti tv Sandokan trionfa su un Grande Fratello in rialzo
Gli ascolti tv del 15 dicembre evidenziano un successo per Sandokan, che supera il Grande Fratello, quest'ultimo in leggero aumento rispetto alle scorse settimane. I dati mostrano una gara equilibrata tra i programmi, con Sandokan in vetta e il reality in crescita, segnando un risultato interessante nel panorama televisivo recente.
I dati degli ascolti tv del 15 dicembre assegnano la vittoria a Sandokan che mostra un leggero calo. A sorpresa il Grande Fratello registra un leggero miglioramento. Ildifforme.it
Ascolti tv lunedì 8 dicembre, 'Sandokan' vince prima serata con il 30% di share
Ascolti tv del 15 dicembre, Sandokan fa sparire Simona Ventura. De Martino al solito - Simona Ventura col Grande Fratello su Canale 5 è in difficoltà: tutti i dati d’ascolti tv. dilei.it
Sandokan vince ma poteva fare di più: gli ascolti del 15 dicembre - Nessun boom per Sandokan che incassa una media abbastanza buona ma non eccellente: ecco gli ascolti del 15 dicembre 2025 ... ultimenotizieflash.com
Mentre #Sandokan sta facendo registrare nel nostro Paese ascolti record, il protagonista #CanYaman è già proiettato al futuro. L'attore turco è infatti in questi giorni in Spagna, sul set de Il Labirinto delle farfalle, una nuova serie tv che vede #yaman indossare i - facebook.com facebook
Sandokan resta in alto con gli ascolti vincendo nettamente la serata con 4.424.000 spettatori pari al 27.6% di share (25,4% ep.3; 30,5% ep.4). Un calo prevedibile, ma la fiction con Can Yaman si conferma tra le più viste del 2025 #Ascoltitv #CanYaman #Sand x.com