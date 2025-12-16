Ascolti tv Sandokan trionfa su un Grande Fratello in rialzo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti tv del 15 dicembre evidenziano un successo per Sandokan, che supera il Grande Fratello, quest'ultimo in leggero aumento rispetto alle scorse settimane. I dati mostrano una gara equilibrata tra i programmi, con Sandokan in vetta e il reality in crescita, segnando un risultato interessante nel panorama televisivo recente.

ascolti tv sandokan trionfa su un grande fratello in rialzo

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Sandokan trionfa su un Grande Fratello in rialzo

I dati degli ascolti tv del 15 dicembre assegnano la vittoria a Sandokan che mostra un leggero calo. A sorpresa il Grande Fratello registra un leggero miglioramento. Ildifforme.it

Ascolti tv lunedì 8 dicembre, 'Sandokan' vince prima serata con il 30% di share

Video Ascolti tv lunedì 8 dicembre, 'Sandokan' vince prima serata con il 30% di share

ascolti tv sandokan trionfaAscolti tv del 15 dicembre, Sandokan fa sparire Simona Ventura. De Martino al solito - Simona Ventura col Grande Fratello su Canale 5 è in difficoltà: tutti i dati d’ascolti tv. dilei.it

ascolti tv sandokan trionfaSandokan vince ma poteva fare di più: gli ascolti del 15 dicembre - Nessun boom per Sandokan che incassa una media abbastanza buona ma non eccellente: ecco gli ascolti del 15 dicembre 2025 ... ultimenotizieflash.com