Ascolti tv lunedì 15 dicembre chi ha vinto tra Sandokan e il Grande Fratello

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti tv di lunedì 15 dicembre si sono confrontati tra la serie Sandokan su Rai1, con Can Yaman e Alessandro Preziosi, e altri programmi, tra cui il Grande Fratello. Una serata all'insegna delle emozioni e della competizione televisiva, con il pubblico che ha scelto tra intrattenimento avvincente e serialità. Ecco i risultati delle preferenze degli spettatori.

Gli ascolti TV di lunedì 15 dicembre. In prima serata, Rai1 ha mandato in onda un nuovo episodio della serie tv Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi. Su Canale 5 ha proposto il Grande Fratello con la conduzione di Simona Ventura. Ecco tutti i dati Auditel. Fanpage.it

