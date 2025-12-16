Ascolti TV | Lunedì 15 Dicembre 2025 Sandokan senza rivali 26.7% Grande Fratello al 15.4%

Nella serata di lunedì 15 dicembre 2025, i programmi televisivi hanno registrato interessanti ascolti. Sandokan su Rai1 ha ottenuto il 26,7% di share con oltre 4 milioni di spettatori, mentre il Grande Fratello ha raggiunto il 15,4%. Ecco i dati principali sulle performance delle principali trasmissioni della serata.

Nella serata di ieri, lunedì 15 dicembre 2025, su Rai1 Sandokan ha interessato 4.282.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della penultima puntata ) ha conquistato 1.777.000 spettatori con uno share del 15.4%.

