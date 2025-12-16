Ecco i dati di ascolto televisivo del 15 dicembre 2025: la serata è stata dominata da Sandokan su Rai1, che ha attirato oltre 4,2 milioni di spettatori, rappresentando il 26% di share. Un risultato che conferma il successo della serie tra il pubblico.

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 15 dicembre 2025

Bene Sandokan. Nella serata di ieri, lunedì 15 dicembre 2025, su Rai1 Sandokan ha coinvolto 4.282.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha ottenuto 1.777.000 spettatori con uno share del 15.4% (Night a 711.000 e il 20.9%). Su Rai2 N.C.I.S. Sydney registra 343.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 Ambulance porta a casa 770.000 spettatori con il 5%. Su Rai3, dopo la presentazione di 42 minuti (915.000 – 4.5%), Lo Stato delle Cose segna 1.198.000 spettatori (8.1%). Su Rete4, dopo la presentazione di 16 minuti (487.000 – 2.3%), Quarta Repubblica totalizza 546.000 spettatori (4. 361magazine.com

Ascolti TV del 15 ottobre, This Is Me quanto ha totalizzato la prima puntata, dati auditel

Qui trovi una selezione di fonti e aggiornamenti sullo stesso argomento.

Ascolti tv lunedì 15 dicembre, chi ha vinto tra Sandokan e il Grande Fratello - In prima serata, Rai1 ha mandato in onda un nuovo episodio della serie tv Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi ... fanpage.it