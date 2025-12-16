Ascolti tv di lunedì 15 dicembre 2025

Gli ascolti televisivi di lunedì 15 dicembre 2025 rivelano un grande successo per la nuova serie Sandokan con Can Yaman su Rai 1, che ha dominato la prima serata. La sfida contro il Grande Fratello si è conclusa con un netto vantaggio per il prodotto targato Rai, confermando il forte interesse del pubblico per questa produzione.

Ascolti Prima Serata: Trionfo Sandokan La nuova serie TV Sandokan con Can Yaman su Rai 1 ha nettamente vinto la sfida del prime time, distanziando la concorrenza del Grande Fratello. Programma Canale Spettatori Share Sandokan Rai 1 4.282.000 26.7% Grande Fratello (Seconda Semifinale) Canale 5 1.777.000 15.4% Ambulance (Film) Italia 1 770.000 5%

