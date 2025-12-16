Ascolti tv del 15 dicembre Sandokan fa sparire Simona Ventura De Martino al solito
Il 15 dicembre si accendono le luci sulla televisione italiana con due grandi appuntamenti: Sandokan su Rai 1 con Can Yaman e il Grande Fratello su Canale 5. La sfida tra le due emittenti si fa sempre più accesa, con Simona Ventura al centro di una serata che promette emozioni e colpi di scena.
Lunedì sera l’appuntamento televisivo è con la fiction Sandokan, in onda su Rai 1, con Can Yaman. Canale 5 risponde, come sempre, con il Grande Fratello, ma la sfida per Simona Ventura è al limite del possibile. Sandokan è la serie rivelazione dell’anno, ha battuto persino Benigni negli ascolti tv. Per questo il Grande Fratello, che non è mai decollato, ha delle difficoltà insormontabili per quanto riguarda lo share. Intanto, su Rai 2 è andato in onda un episodio di N.C.I.S. Sydney, mentre su Rai 3 Lo stato delle cose con Giletti. Italia 1 ha trasmesso Ambulance, mentre su Rete 4 a Quarta Repubblica è stato intervistato il Vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Dilei.it
