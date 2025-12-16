Asacom a un passo da Natale ancora disagi | Diversi alunni scoperti e operatori non pagati

A pochi giorni da Natale, la situazione di Asacom nelle scuole cittadine rimane irrisolta, con alunni scoperti e operatori ancora senza pagamento. La vicenda continua a creare disagi tra studenti e personale, evidenziando le difficoltà ancora aperte prima delle festività.

A pochi giorni dall'inizio delle vacanze natalizie, non è ancora risolta la vicenda Asacom nelle scuole della città. “Il Comune ha aperto una nuova finestra straordinaria per inserire lavoratori nella graduatoria triennale (profilo A) del servizio di assistenza specialistica all’autonomia e alla. Palermotoday.it

