Arte x Arte | cultura territorio ed economia si incontrano alla Reggia di Portici
L’evento Arte x Arte, promosso da ConfDistribuzione e AGCI Distribuzione, si è svolto nella Sala Cinese della Reggia di Portici, attirando numerosi partecipanti. Un’occasione di incontro tra cultura, territorio ed economia, che ha visto coinvolti diversi attori e stimolato un dialogo tra differenti ambiti, valorizzando il patrimonio artistico e le opportunità di sviluppo locale.
