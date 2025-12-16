ARTEtv celebra il Natale con i migliori concerti europei di opera

ARTE.tv invita gli appassionati di musica a vivere la magia del Natale attraverso un palinsesto dedicato ai più grandi concerti d’Europa. Un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere natalizie e ascoltare le interpretazioni più emozionanti di opere e melodie festive, condividendo l’arte e la musica in questo periodo speciale dell’anno.

ARTE.tv celebra la magia del Natale con un palinsesto speciale che porta nelle case del pubblico i più grandi concerti d'Europa, per vivere le feste all'insegna della grande musica. Dalla Sagrada Familia di Barcellona alla Scala di Milano, passando per il Festival di Salisburgo e la Konzerthaus di Vienna: una programmazione trasversale condurrà gli spettatori in un viaggio musicale attraverso le venue più suggestive delle principali città europee.

