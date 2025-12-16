arte e cultura tra le strade di caserta sabato 20 dicembre al via il progetto

Il progetto “Arte e Cultura tra le Strade di Caserta” prende il via sabato 20 dicembre nel centro storico, coinvolgendo il liceo artistico ‘San Leucio’, Confcommercio e il comitato ‘Vivibilità cittadina’. L’evento si svolgerà dalle 16:30 alle 20 e propone un percorso tra arte e cultura, arricchendo l’atmosfera cittadina con iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale.

Tempo di lettura: 3 minuti “Arte e Cultura tra le Strade di Caserta”, questo il titolo del progetto promosso dal liceo artistico ‘San Leucio’, Confcommercio e il comitato ‘Vivibilità cittadina’, in programma sabato 20 dicembre dalle ore 16,30 alle 20 nel centro storico. Installazioni, laboratori d’arte, sfilate di moda, esibizioni musicali animeranno largo San Sebastiano, via Mazzini, via Mazzocchi e via Ferrante per accendere i riflettori sull’interazione tra arte, cultura e territorio. ‘Il Giardino Fantastico’ con le sue ninfe e tante altre figure mitologiche si aggireranno tra i vicoli della città per valorizzare la rigenerazione urbana e culturale dei luoghi e al tempo stesso per evidenziare il talento degli studenti. Anteprima24.it

