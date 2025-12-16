Ars passo falso per la Finanziaria alla prima prova dell' Aula | franchi tiratori subito in azione e in Sicilia il governo va sotto

Alla prima prova in Parlamento, la Finanziaria subisce un passo falso con franchi tiratori e ostruzionismo, facendo cadere immediatamente il governo in aula. I primi passi verso l'approvazione della legge di bilancio sono difficili, segnati da tensioni e insidie politiche che preannunciano un percorso complesso fino a Natale.

© Feedpress.me - Ars, passo falso per la Finanziaria alla prima prova dell'Aula: franchi tiratori subito in azione e in Sicilia il governo va sotto Pronti, via. E il governo cade subito in aula. I primi passi della maratona che porterà entro Natale al varo della Finanziaria sono avvenuti per Schifani su un terreno reso scivolosissimo dall' ostruzionismo dell'opposizione e dal fuoco amico dei franchi tiratori. Per la precisione, il governo è caduto su una votazione che riguarda il bilancio. Sala d'Ercole ha approvato con 33 voti favorevoli. Feedpress.me La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ars, passo falso per la Finanziaria alla prima prova dell'aula: franchi tiratori subito in azione e in Sicilia il governo va sotto - Inizia il cammino della manovra a Sala d'Ercole con l'approvazione di un emendamento dell'opposizione che destina nove milioni all'edilizia scolastica pubblica. msn.com

Primo sì alla Finanziaria ma spirano venti di guerra, Pd e M5s sull’Aventino - Il Mpa ottiene i 12 milioni per il fotovoltaico nelle abitazioni, mentre FdI porta a casa cinque milioni di euro per attrezzare le spiagge libere. livesicilia.it

