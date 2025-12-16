' Ars et Labor ability' al via un progetto inclusivo per diffondere pratica e passione del calcio

L'Ars et Labor riparte con il progetto ‘Ael ability’, un’iniziativa inclusiva dedicata alla diffusione della pratica e della passione per il calcio. Rivolto inizialmente a dieci atleti con diverse abilità, il progetto mira a promuovere l'inclusione attraverso lo sport, valorizzando le capacità di ciascuno e creando un ambiente di supporto e crescita condivisa.

L'Ars et Labor ha annunciato la ripartenza del progetto ‘Ael ability’, che conterà inizialmente su dieci atleti con diverse abilità. L'attività si svolgerà tutta presso il centro sportivo ‘Fabbri’ di via Copparo, con il coordinamento del tecnico sportivo Simone Vallieri.Iscriviti al canale. Ferraratoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. RONALDO VS SPAL "Ars et Labor Ability", un progetto inclusivo per diffondere pratica e passione del calcio - La squadra di Ars Et Labor Ability svolgerà tutta l'attività sportiva presso il centro sportivo "G. cronacacomune.it

È ripartito il progetto “Ars et Labor Ability” (ex Specialissimi) per il calcio integrato - Il progetto "Specialissimi", spazzato via come tante altre cose dal crac di giugno 2025 della SPAL srl, è pronto a ripartire. lospallino.com

ÈTv Marche. . #Format #tv Puntata 63 del format di èTV in collaborazione con Confindustria Macerata. In questa puntata abbiamo incontrato Luca Gatto, Adjunct Faculty Member presso la Luiss Business School, a #Macerata ospite di Confindustria, per un app - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.