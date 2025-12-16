' Ars et Labor ability' al via un progetto inclusivo per diffondere pratica e passione del calcio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ars et Labor riparte con il progetto ‘Ael ability’, un’iniziativa inclusiva dedicata alla diffusione della pratica e della passione per il calcio. Rivolto inizialmente a dieci atleti con diverse abilità, il progetto mira a promuovere l'inclusione attraverso lo sport, valorizzando le capacità di ciascuno e creando un ambiente di supporto e crescita condivisa.

Immagine generica

L'Ars et Labor ha annunciato la ripartenza del progetto ‘Ael ability’, che conterà inizialmente su dieci atleti con diverse abilità. L'attività si svolgerà tutta presso il centro sportivo ‘Fabbri’ di via Copparo, con il coordinamento del tecnico sportivo Simone Vallieri.Iscriviti al canale. Ferraratoday.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

RONALDO VS SPAL

Video RONALDO VS SPAL

ars et labor ability"Ars et Labor Ability", un progetto inclusivo per diffondere pratica e passione del calcio - La squadra di Ars Et Labor Ability svolgerà tutta l'attività sportiva presso il centro sportivo "G. cronacacomune.it

ars et labor abilityÈ ripartito il progetto “Ars et Labor Ability” (ex Specialissimi) per il calcio integrato - Il progetto "Specialissimi", spazzato via come tante altre cose dal crac di giugno 2025 della SPAL srl, è pronto a ripartire. lospallino.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.