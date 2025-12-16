La discussione sulla legge di Bilancio si riaccende con l'annuncio di maggiori risorse, mentre la sinistra critica le modifiche approvate dal governo. Dopo la decisione di intervenire per 3,5 miliardi, si riaccendono le polemiche e il dibattito sulla gestione delle risorse pubbliche e le possibili conseguenze delle nuove scelte politiche.

© Liberoquotidiano.it - Arrivano più soldi in Finanziaria ma la sinistra si lamenta

Vietato modificare. Tornano ad accendersi le polemiche intorno alla legge di Bilancio dopo la decisione del governo di apportare cambiamenti per 3,5 miliardi. Come ha spiegato il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, relatore della Manovra, il ministro Giorgetti è andato in Commissione per annunciare che, da parte dell’esecutivo, si è preferito approntare già all’interno del provvedimento di cui è cominciato l’iter le modifiche in questione, che riguardano materie importanti come Zes, Transizione 5.0, previdenza complementare e Ponte sullo Stretto. Se si considera il bacino totale della legge, che supera i 18,5 miliardi, si tratta di una cifra significativa. Liberoquotidiano.it

? Debiti e Finanziamenti Tossici - STRESS ECONOMICO ??

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Arrivano soldi dall’Europa - Con 9 progetti approvati su 30 per un valore di oltre 15 milioni di euro l’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di proposte selezionate dalla Commissione europea nell’ambito del programma ... ilrestodelcarlino.it

I soldi per la LuccaArena ”Abbiamo il 100 per cento della copertura finanziaria“ - Il sindaco Pardini puntualizza alcuni aspetti del progetto dei due palazzetti ”Sette milioni arrivano da altri enti. lanazione.it

Arrivano altri soldi in Sicilia - facebook.com facebook