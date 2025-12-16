Le prossime due sfide rappresentano un crocevia cruciale per la squadra, determinando la possibilità di mettere in sicurezza la classifica. Il derby di Livorno e il match contro la Torres, attualmente ultima, saranno decisive nel definire il cammino verso la salvezza e il consolidamento della posizione in campionato.

Arrivano due match fondamentali: "Punti per metterci in sicurezza"

Il vero peso al pareggio contro la Sambenedettese lo daranno le prossime due partite. Il derby di Livorno sabato e la sfida con la Torres attualmente ultima in classifica il 3 gennaio. Il giorno dopo, l’1-1 di domenica non scatena sorrisi a 32 denti, anche se l’interruzione delle 3 sconfitte di fila è di per sé un segnale che va preso con favore. Nella sala stampa del Mannucci l’analisi dell’allenatore Simone Banchieri è stata infatti serena: "L’importante in questo periodo è fare punti, questo contro la Samb era uno spareggio, l’abbiamo pareggiato, quindi ci prepariamo al prossimo. Sono convinto però che le qualità dei ragazzi sono tante, che dobbiamo lavorare tanto e bene e che dobbiamo tenere la testa sotto fino a quando non abbiamo fatto i punti che ci servono per metterci in sicurezza. Sport.quotidiano.net

