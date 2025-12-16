Arriva una serie Netflix su Fabrizio Corona

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix presenta una nuova serie intitolata “Fabrizio Corona: Io Sono Notizia”, un documentario che approfondisce la vita e la carriera del celebre paparazzo. Attraverso testimonianze e immagini esclusive, il progetto offre uno sguardo intimo sul personaggio e sulla sua influenza nel mondo dello spettacolo.

Immagine generica

Si intitola “Fabrizio Corona: Io Sono Notizia” ed è il nuovo documentario Netflix dedicato proprio al “re dei paparazzi”. L'annuncio arriva sui social della piattaforma di streaming con un trailer che mostra in anteprima le primissime immagini di quello che sarà la docuserie più chiacchierata dei. Today.it

PRESTO SU NETFLIX . 1 FEBBRAIO. GUNTHER’S MILLIONS WITH FABRIZIO CORONA. #fabriziocorona #netflix

Video PRESTO SU NETFLIX . 1 FEBBRAIO. GUNTHER’S MILLIONS WITH FABRIZIO CORONA. #fabriziocorona #netflix
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

arriva serie netflix fabrizioNetflix, arriva Motorvalley la nuova serie tv con Luca Argentero: la trama, il cast e quando sarà disponibile - Tutto questo è Motorvalley la nuova serie tv di Netflix in 6 episodi ambientata tra ... msn.com

arriva serie netflix fabrizioHBO Max arriva in Italia, aspettando le decisioni di Netflix - La piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery che riunisce in un unico posto le serie HBO, i film Warner Bros, i contenuti DC, le produzioni Max Originals ... macitynet.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.