Arriva lo Sportello Online | tutte le tue utenze idriche a portata di clic!

Lario Reti Holding introduce lo Sportello Online, una piattaforma digitale che consente agli utenti del Servizio Idrico della provincia di Lecco di gestire le proprie utenze in modo semplice e gratuito. Con questa innovazione, si punta a migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare pratiche e consultazioni in completa autonomia, direttamente da casa.

