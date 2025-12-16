Arrigo Sacchi | Se dovessi fare una classifica estetica direi | Napoli primo Inter seconda Milan terzo
In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi esprime la sua opinione sulla lotta scudetto, stilando una classifica
Arrigo Sacchi intervistato dalla Gazzetta dello Sport a proposito della lotta scudetto. Il cammino del Milan è abbastanza sorprendente, non crede? «Se consideriamo quello che hanno fatto nella passata stagione, i rossoneri sono certamente migliorati. Allegri ha dato una struttura e una mentalità alla squadra. Però, anche in questo caso: perché tanti punti persi contro avversari di medio e basso livello? Mancanza di attenzione e di concentrazione? L’allenatore ha parecchio da lavorare, in particolare sulla fase difensiva che non è sempre perfetta». Ilnapolista.it
La Disciplina ti Cambia. #maldini #paolomaldini #motivazionedelgiorno #disciplina #calcio
Arrigo Sacchi: «Se dovessi fare una classifica “estetica”, direi: Napoli primo, Inter seconda, Milan terzo» - Arrigo Sacchi: «Il Napoli, quando gioca bene, è quella che ha lo stile più europeo. ilnapolista.it
Sacchi: "C'è anche il Milan per lo scudetto. Ecco il merito di Allegri" - Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così del Milan di Max Allegri sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "La Serie A schiera il tridente. milannews.it
Arrigo Sacchi: «Se dovessi fare una classifica “estetica”, direi: Napoli primo, Inter seconda, Milan terzo» Alla Gazzetta: «Il Napoli, quando gioca bene, è quella che ha lo stile più europeo. L’Inter ha un attacco micidiale, però in difesa traballa un po’. Il Milan è, s - facebook.com facebook