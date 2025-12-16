In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi esprime la sua opinione sulla lotta scudetto, stilando una classifica

© Ilnapolista.it - Arrigo Sacchi: «Se dovessi fare una classifica “estetica”, direi: Napoli primo, Inter seconda, Milan terzo»

Arrigo Sacchi intervistato dalla Gazzetta dello Sport a proposito della lotta scudetto. Il cammino del Milan è abbastanza sorprendente, non crede? «Se consideriamo quello che hanno fatto nella passata stagione, i rossoneri sono certamente migliorati. Allegri ha dato una struttura e una mentalità alla squadra. Però, anche in questo caso: perché tanti punti persi contro avversari di medio e basso livello? Mancanza di attenzione e di concentrazione? L’allenatore ha parecchio da lavorare, in particolare sulla fase difensiva che non è sempre perfetta». Ilnapolista.it

La Disciplina ti Cambia. #maldini #paolomaldini #motivazionedelgiorno #disciplina #calcio

Arrigo Sacchi: «Se dovessi fare una classifica “estetica”, direi: Napoli primo, Inter seconda, Milan terzo» - Arrigo Sacchi: «Il Napoli, quando gioca bene, è quella che ha lo stile più europeo. ilnapolista.it