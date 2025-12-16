Un uomo di 49 anni, originario di Foggia e residente a Grottaminarda, è stato arrestato in flagranza di spaccio di droga. Dopo il provvedimento, è stato rimesso in libertà con obbligo di firma. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nella zona.

Arrestato per spaccio: 49enne rimesso in libertà con obbligo di firma

Tempo di lettura: < 1 minuto M. B., 49 anni, originario di Foggia e residente a Grottaminarda, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato, secondo una prima ricostruzione, circa 50 grammi di cocaina pura. Su disposizione del pm Olimpia Anzalone, l’indagato, difeso dall’avvocato Michele Ciruolo, era stato inizialmente sottoposto ai domiciliari. Oggi il gip Salvatore Perrotta del Tribunale di Benevento lo ha rimesso in libertà con l’obbligo di firma, al termine di un’operazione condotta dalla Procura della Repubblica di Foggia. Anteprima24.it

