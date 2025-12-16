Arrestato in Polonia uno studente | stava preparando un attentato in un mercatino di Natale

Un giovane studente di 19 anni è stato arrestato in Polonia dall'Agenzia per la Sicurezza Interna (ABW). Mateusz W., studente dell'Università Cattolica di Lublino, era in fase di preparazione di esplosivi con l'intento di compiere un attacco terroristico, probabilmente in un mercatino di Natale. L'operazione rientra nelle misure di prevenzione contro minacce alla sicurezza pubblica.

L’ Agenzia per la Sicurezza Interna (ABW) polacca ha arrestato Mateusz W., uno studente diciannovenne dell’Università Cattolica di Lublino, nella Polonia orientale, intento a preparare esplosivi per un attacco terroristico, probabilmente in un mercatino di Natale. Il nome completo del sospettato non è stato reso noto a causa delle restrizioni alla divulgazione. Jacek Dobrzy?ski, portavoce del ministro del governo che sovrintende ai servizi di intelligence e sicurezza ha scritto: «In precedenza, l’uomo stava acquisendo conoscenze su come produrre autonomamente materiali destinati a compiere un atto terroristico. Metropolitanmagazine.it

