Arnas Garibaldi bollino arancione Siu all’urologia | l’eccellenza nella cura del tumore del rene
L’Arnas Garibaldi di Catania ha ottenuto il Bollino Arancione della Società Italiana di Urologia, riconoscimento che sancisce l’eccellenza nel trattamento dei tumori renali. La struttura si distingue come centro di riferimento nazionale per l’uro-oncologia, garantendo elevati standard di qualità nella diagnosi e nelle cure.
L’Arnas Garibaldi di Catania entra ufficialmente tra i centri di riferimento nazionali per l’uro-oncologia ottenendo il Bollino Arancione della Società Italiana di Urologia (SIU), prestigioso riconoscimento assegnato alle strutture che garantiscono elevati standard di qualità nella diagnosi e nel. Cataniatoday.it
ARNAS Garibaldi – Catania Si è concluso il training dedicato ai trattamenti Breath Hold con AlignRT® Advance - Vision RT Ltd - presso il reparto di Radioterapia. Grazie alla tecnologia #SGRT e al monitoraggio in tempo reale della superficie del paziente
