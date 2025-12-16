Arma il comandante della Legione Emilia-Romagna a Piacenza

Arma, il comandante della Legione Emilia-Romagna, è stato accolto a Piacenza presso la caserma di via Beverora. Durante l'incontro, ha incontrato il colonnello Pierantonio Breda, ufficiali, militari e rappresentanti dell’Associazione, consolidando i rapporti istituzionali e promuovendo la collaborazione tra le diverse componenti operative e civili presenti in provincia.

Al suo arrivo nella caserma di via Beverora, è stato ricevuto dal colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale, ed ha incontrato tutti gli ufficiali ed una rappresentanza dei militari provenienti dai reparti che operano in provincia di Piacenza insieme al personale dell'Associazione.

