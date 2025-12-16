ariete ko che peccato vince la capolista genova

Nel big match del girone F di serie B2 femminile, la capolista Normac Genova si impone con merito sulla combattiva Ariete Pvp Pallavolo Prato. La partita, equilibrata e intensa, vede le liguri prevalere 3-1 grazie a una prestazione più concreta, nonostante le numerose errori delle avversarie.

Il big match del girone F di serie B2 femminile è di Normac Genova. Più lucida e concreta la formazione ligure, che supera 3-1 (25-27; 22-25; 25-19; 22-25) una Ariete Pvp Pallavolo Prato grintosa, ma troppo fallosa. Poco muro e troppe palle finite facilmente a terra per la squadra di Nuti. Nel primo set Ariete ancora senza Grucka e quindi in campo con Betti e Fanelli in diagonale, Nesi e Saletti in attacco, Cecchi e Palandri centrali e Conticini libero. Partita equilibratissima. Inizia meglio Genova (7-10), ma poi sono le pratesi a mettere il naso avanti sul 19-17, prima che le due squadre si riallineino sul 22-22. Lanazione.it

