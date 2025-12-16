ariana grande e jonathan bailey di nuovo insieme per sunday in the park with george nel 2027 al barbican di londra

Ariana Grande e Jonathan Bailey si preparano a tornare insieme nel musical “Sunday in the Park with George” nel 2027 al Barbican di Londra. Dopo il successo di Wicked, i due artisti si riuniscono per questa nuova produzione, diretta da Marianne Elliott, celebre per i numerosi premi ricevuti. La ripresa del celebre spettacolo di Stephen Sondheim e James Lapine promette di essere un evento imperdibile.

Ariana Grande e Jonathan Bailey di Wicked sono nelle prime fasi di pianificazione per riunirsi in una ripresa del musical vincitore del Premio Pulitzer Sunday in the Park With George di Stephen Sondheim e James Lapine, che sarà diretto da Marianne Elliott, vincitrice di numerosi Tony Award e Olivier Award, a Londra nel 2027. Deadline rivela che tutti i soggetti coinvolti sono “ cautamente ottimisti ” sul fatto che lo spettacolo andrà in scena con Grande e Bailey nel 2027. Lo spettacolo nasce dal dipinto “Una domenica pomeriggio sull’isola di La Grand Jatt”, realizzato da Georges Seurat nell’arco di due anni, tra il 1884 e il 1886, utilizzando la tecnica del puntinismo. Metropolitanmagazine.it

