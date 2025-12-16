Arezzo venite pure… ma voi no Arci organizza la Casa Del Vento propone poi viene cacciata

Arezzo si trova al centro di una serie di iniziative culturali e sociali che suscitano reazioni contrastanti. Tra organizzazioni che propongono eventi e altre che si oppongono, si sviluppa un dibattito acceso sulla gestione degli spazi e sulla solidarietà. In questo contesto, la Casa Del Vento ha avviato una raccolta fondi, evidenziando le tensioni e le sfide della comunità locale.

Arezzo, dicembre. C'è una raccolta fondi. C'è il Mediterraneo. C'è la solidarietà. E poi c'è l'arte difficilissima di fare una brutta figura senza neanche accorgersene. Il 19 dicembre al CAS di Indicatore Arci Arezzo organizza un'iniziativa (giusta, sacrosanta, meritoria) a sostegno del progetto TOM – Tutti gli Occhi sul Mediterraneo. Fin qui tutto bene. Applausi, bandiere, buoni sentimenti. Peccato che l'idea dell'iniziativa nasca da una proposta della Casa del Vento, band aretina con trent'anni di storia, dischi, chilometri, lotte, Resistenza, antirazzismo e perfino collaborazioni con Patti Smith (non l'ultima passata per caso).

