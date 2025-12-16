Un episodio di tensione si è verificato ad Arezzo, coinvolgendo una mamma e un maleducato in un parcheggio. Tra insulti, clacson e discussioni, la situazione ha rovinato un pomeriggio in una scuola primaria. L’episodio ha evidenziato i problemi di educazione e rispetto nel contesto urbano, suscitando reazioni sui social e riflessioni sulla convivenza civile.

© Lortica.it - Arezzo, Porta Trento e Trieste “levati dai coglioni” mamma ferma tre secondi, Mercedes impazzita

Sfogo social di una mamma contro un maleducato: parcheggio rosa, scuola primaria e pomeriggio rovinato da un clacson con le gambe Arezzo, 16 dicembre (umido fuori, acqua nel cervello) – Non è una rapina. Non è una rissa. Non è neanche un incidente. È uno sfogo di una mamma, civile e dotata di cartellino rosa, contro un maleducato motorizzato, andato completamente fuori di testa davanti a una scuola primaria. Succede oggi ad Arezzo alle 15:55, fuori dalla Pio Borri, Porta Trieste. Orario sacro, quello dell’uscita dei bambini, quando la zona si trasforma in un autodromo senza regole, ma con parecchi clacson. Lortica.it

