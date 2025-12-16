Arezzo la Giunta fa finta di ascoltare… poi tira diritto come un cinghiale
Arezzo sembra vivere un clima di supposta partecipazione, ma in realtà la Giunta continua a procedere senza ascoltare le istanze dei cittadini. Tra promesse di confronto e decisioni unilaterali, emerge una distanza tra le parole e i fatti, alimentando una crescente frustrazione tra chi vorrebbe un’amministrazione più aperta e trasparente.
Altro che partecipazione, altro che ascolto dei cittadini: ad Arezzo va di moda il “te l’ho detto, ma ora me faccio i fatti mia”. La Giunta Ghinelli, con l’eleganza di un caterpillar in retromarcia, riesce nell’impresa di ignorare comitati, firme, petizioni e pure il buon senso. Due i casi da manuale del “democraticamente me ne frego”: Piazza Saione e Via Tiziano. Due quartieri diversi, stesso copione: si decide tutto in Comune, si promette ai cittadini, si fa il contrario e poi si guarda l’orologio sperando che la gente s’è stufata. SAIONE: PROMESSE COME I SALDI DI GENNAIO A Saione sembrava fatta: “Tranquilli, il verde si salva, il traffico si sistema, vi si vuole bene”. Lortica.it
applicazione resina su vecchie pavimento in cotto shortsitalia ristrutturazione resina rinnovare
Pisaniello, Pd:”Reati in aumento, non possiamo più far finta di nulla” - “Furti in abitazione, rapine e atti vandalici segnano un andamento preoccupante, mentre la percezione di insicurezza tra i cittadini continua ad aumentare” Arezzo, 11 novembre 2025 – “I dati ... lanazione.it
Arezzo24. . La conferenza di fine anno del Sindaco di Arezzo Ghinelli e della Giunta - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.