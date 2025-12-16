La Roma Primavera ritrova il successo battendo 5-0 il Monza, segnando una vittoria importante dopo cinque turni senza vittorie. Gli scontri sul campo hanno visto Arena e Lulli protagonisti, mentre Guidi torna alla vittoria sulla panchina giallorossa. Un risultato che ridà fiducia alla squadra prima di affrontare le prossime sfide del campionato.

© Sololaroma.it - Arena e Lulli scatenati, la Roma Primavera batte 5-0 il Monza: Guidi torna alla vittoria

Dopo cinque partite consecutive senza vittorie, la Roma Primavera trionfa 5-0 con il Monza tornando a conquistare i tre punti. Un pokerissimo che lancia un segnale di riscossa, che dovrà essere confermato nell’ultima partita del 2025 in programma domenica 21. La formazione di Guidi sfodera una prestazione di alto livello e trascinata dalle doppiette di Arena e Lulli rinasce e torna momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa del completamento della sedicesima giornata. Monza-Roma Primavera, il racconto del match. È una Roma Primavera tonica fin dai primi minuti di gioco e che riesce a portarsi in vantaggio all’11’ grazie al tap-in di Arena, che sfrutta una corta respinta della difesa brianzola e sigla l’1-0. Sololaroma.it

