Aree interne | 14,4 milioni di euro per lo sviluppo di Bassa Valtellina e Valle Brembana

La Regione Lombardia ha stanziato 14,4 milioni di euro per lo sviluppo di Bassa Valtellina e Valle Brembana, nell’ambito della Strategia 'Agenda del Controesodo' 2021-2027. Questa iniziativa mira a contrastare lo spopolamento e a potenziare i servizi essenziali nelle aree interne, favorendo lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita nelle comunità locali.

Nell’ambito della Strategia regionale 'Agenda del Controesodo' 2021-2027, che ha come obiettivi il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza nelle aree interne, Regione Lombardia ha approvato in Giunta, su proposta dell'assessore a Enti locali e Montagna. Sondriotoday.it

