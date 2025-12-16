Embark Studios annuncia il prossimo grande aggiornamento di ARC Raiders, intitolato Cold Snap, in uscita il 16 dicembre alle 10:30. L'update porterà numerose novità e miglioramenti al gioco, promettendo un’esperienza ancora più coinvolgente per i giocatori. Ecco tutto ciò che bisogna sapere sul nuovo aggiornamento.

ARC Raiders riceve Cold Snape, il nuovo grande aggiornamento con tante novità

Embark Studios ha rivelato che lancerà il prossimo grande aggiornamento di ARC Raiders, Cold Snap, martedì 16 dicembre alle 10:30 a.m. CET. L’aggiornamento prosegue il momento d’oro del gioco con un evento invernale a tempo limitato, condizioni di nevicata dinamiche, nuove meccaniche di sopravvivenza, ricompense ampliate, un reset stagionale con l’Expedition Project Raider e l’introduzione di un secondo Raider Deck incluso direttamente nel gioco base. Ricordiamo che ARC Raiders è disponibile in formato digitale su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam ed Epic Games Store, e su NVIDIA GeForce NOW a partire da euro 39,99 per la Standard Edition e euro 59,99 per la Deluxe Edition. Game-experience.it

