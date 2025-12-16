Arbitri il presidente Zappi a processo ha fatto pressioni per promuovere Orsato e Braschi | aveva provato a patteggiare

La Procura Figc ha messo a giudizio Antonio Zappi, presidente dell’Aia, accusato di aver fatto pressioni per promuovere gli arbitri Orsato e Braschi. Zappi aveva tentato di patteggiare, mentre è coinvolto nel procedimento riguardante le dimissioni dei designatori arbitrali di Serie C e D, Ciampi e Pizzi, in un caso che ha generato grande attenzione nel mondo del calcio italiano.

© Ilnapolista.it - Arbitri, il presidente Zappi a processo (ha fatto pressioni per promuovere Orsato e Braschi): aveva provato a patteggiare La procura Figc ha messo a giudizio Antonio Zappi, presidente dell'Aia (Associazione arbitri italiani), per il caso delle dimissioni dei due designatori arbitrali di Serie C e D Ciampi e Pizzi. Respinta la richiesta di patteggiamento di Zappi, ora rischia l'incarico. Repubblica scrive: Prima di dichiararsi innocente, Antonio Zappi aveva provato a patteggiare. Invece andrà a processo sportivo: così ha deciso la procura federale, che contesta al capo dei fischietti italiani le pressioni per spingere alle dimissioni due designatori arbitrali: sono Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi. Fino a un anno fa erano loro a designare gli arbitri per la serie C e per la serie D.

