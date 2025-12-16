Arance Rosse IGP tra scuole e ricerca la Sicilia parla all’Europa

L'iniziativa europea Citrus Fruits for Wellness promuove la valorizzazione delle arance rosse IGP della Sicilia, un’eccellenza agricola riconosciuta a livello internazionale. Attraverso scuole e centri di ricerca, il progetto mira a riscoprire il valore degli agrumi certificati, rafforzando il legame tra territorio, innovazione e benessere. La Sicilia si presenta così come protagonista nella promozione di questa preziosa tradizione.

Nelle aule e nei luoghi dove nasce l’eccellenza agricola siciliana prende forma Citrus Fruits for Wellness, iniziativa europea che punta a far riscoprire il valore degli agrumi certificati. Tra studenti, ricercatori e istituzioni, il progetto mette al centro una domanda semplice e decisiva: che cosa significa, oggi, scegliere qualità e origine. Il debutto pubblico del . Sbircialanotizia.it

Arancia Rossa di Sicilia nelle scuole

L'Arancia Rossa di Sicilia Igp a scuola per incentivare consumi - Il Consorzio dell'Arancia Rossa Igp è tra i partner del progetto "Un concentrato di energia fresca", l'iniziativa promossa dal Maas di Catania (Mercati Agro Alimentari Sicilia) che pone l'accento ... ansa.it

Coca-Cola lancia la nuova Fanta con le arance rosse Igp di Sicilia - Succo d'arancia al 100% e un marchio Igp per la nuova variante di Fanta: è 'Fanta Aranciata Rossa Zero Zuccheri Aggiunti con il succo delle arance rosse di Sicilia IGP', l'ultima nata del ... ansa.it

formata il testo per i social Le arance italiane più rinomate Qualità, territorio e gusto unico: ecco le eccellenze agrumicole del nostro Paese Arance Rosse di Sicilia (IGP) • Tarocco – dolce e succosa • Moro – intensa e dal colore profondo • Sanguinell - facebook.com facebook