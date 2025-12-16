Aprire una società online c’è dal 2021 ma pochi lo sanno ancora
Dal 2021 è possibile aprire una società online, una soluzione innovativa che semplifica le procedure tradizionali. Tuttavia, molti non sono ancora a conoscenza di questa opzione, preferendo ancora metodi convenzionali come spostamenti fisici per formalizzare gli atti societari.
C’è chi ancora oggi prende un treno, cambia città o persino sale su un aereo solo per firmare un atto societario. Eppure, da tempo, quella stessa firma potrebbe arrivare in videoconferenza. In Italia la possibilità esiste già, ma resta sorprendentemente poco conosciuta. Una norma che ha aperto una porta, senza fare rumore Dal 2021 il . Sbircialanotizia.it
