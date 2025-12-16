apre la farmacia letteraria della scuola media cesalpino

Il 16 dicembre 2025 apre la Farmacia Letteraria presso la scuola media Cesalpino di Arezzo, un’iniziativa dedicata a riscoprire la gioia delle piccole cose attraverso la lettura. Un modo per celebrare i momenti di felicità quotidiana, spesso trascurati, e promuovere il valore della semplicità nelle nostre vite.

Arezzo, 16 dicembre 2025 – . Per celebrare il vivere e la gioia delle piccole cose perché non leggere o rileggere “Momenti di trascurabile felicità” di Francesco Piccolo? Siamo abituati a sentirci e pensare di essere felici solo in occasione dei grandi eventi della vita, quando invece la felicità è fatta di attimi semplici, quasi banali e quotidiani. Il libro di Francesco Piccolo è un toccasana per la tristezza e l’apatia, una raccolta di brevi, a volte brevissimi, racconti che ci insegnano a riconoscere la meraviglia nel quotidiano delle piccole cose. Lanazione.it

