Appuntamento a teatro con Totò e Vice insieme alla coppia Enzo Vetrano e Stefano Randisi

Giovedì 18 dicembre al Salone Snaporaz va in scena Totò e Vicé, una celebre opera teatrale di Franco Scaldati (1943-2013), drammaturgo, poeta, attore e regista siciliano. Lo spettacolo ha per interpreti Enzo Vetrano e Stefano Randisi, coppia di attori-registi che ha all’attivo una collaborazione. Riminitoday.it

