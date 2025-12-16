Applausi ed emozioni per l' AC Prato | società e tifosi sognano un 2026 da protagonisti
Una serata di entusiasmo e passione ha coinvolto l'AC Prato, un momento di condivisione tra società e tifosi. Tra applausi e emozioni, l'intera comunità si unisce nel sogno di un 2026 da protagonisti, alimentando l'orgoglio per i colori biancazzurri e rafforzando il legame tra squadra e tifoseria.
Prato, 16 dicembre 2025 - Una serata nella quale non sono mancate le emozioni, all’insegna della convivialità e dell'orgoglio per i colori biancazzurri. L’AC Prato così celebrato il proprio “Christmas Party” nella cornice de La Loggia di piazzale Michelangiolo, per un appuntamento che ha riunito squadra, dirigenza, staff, collaboratori e sponsor. Due gli omaggi alla presidente Asmaa Gacem: una casacca biancazzurra personalizzata ed un video, proiettato durante l'evento, che ha ripercorso le concitate vicende della scorsa estate, dal rischio fallimento del club sino all'arrivo della nuova proprietà che ha rilanciato la società con un nuovo progetto. Lanazione.it
Altamura cori, applausi e lacrime per laddio a Domi Martimucci
Applausi ed emozioni per l'AC Prato: società e tifosi sognano un 2026 da protagonisti - Il "Christmas Party" dell'Ac Prato ha visto decine di partecipanti, tra giocatori, staff, dirigenti e sponsor. lanazione.it
Ac Prato, l’abbraccio dei tifosi. Fumogeni, striscioni, applausi. L’entusiasmo accende il ritiro - Immerso nel verde della Valle del Serchio, il gruppo biancazzurro anche ieri ha affrontato una doppia seduta. lanazione.it
Avezzano, al Teatro dei Marsi emozioni e applausi per lo spettacolo messo in scena dagli studenti nell’ambito di “Avezzano città che legge” https://www.terremarsicane.it/avezzano-al-teatro-dei-marsi-emozioni-e-applausi-per-lo-spettacolo-messo-in-scena-da - facebook.com facebook
Dieci minuti di applausi per La Bohème di Puccini: emozioni, talento e magia al Teatro Massimo x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.