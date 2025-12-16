Appiano Gentile Inter | infortunati a lavoro per la Supercoppa dopo il successo col Genoa

L'Inter si prepara alla Supercoppa dopo la vittoria contro il Genoa, con focus su infortuni, tempi di recupero e aggiornamenti sulla formazione. La situazione dei giocatori, tra diffidati e recuperi, sarà determinante per l'impegno in vista della competizione. Ecco le ultime notizie da Appiano Gentile.

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: infortunati a lavoro per la Supercoppa dopo il successo col Genoa Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria in campionato contro il Genoa, si preparano alla semifinale di Supercoppa Italiana a Riad contro il Bologna. La squadra partirà domani per l’Arabia Saudita. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Internews24.com Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Che mazzata per Inzaghi Problema serio, non si sa quando rientra Inter, infortuni Calhanoglu e Acerbi: le news dopo il Liverpool - Nel VIDEO le ultime da Appiano Gentile dal nostro inviato Andrea Paventi all'indomani della sconfitta dell'Inter contro il Liverpool in Champions League. sport.sky.it

Inter in ritiro ad Appiano Gentile. Chivu abbraccia il gruppo al completo - Si aprono le porte di Appiano Gentile e parte ufficialmente il ritiro agli ordini di Cristian Chivu. m.tuttomercatoweb.com

