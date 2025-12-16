Appiano Gentile Inter | infortunati a lavoro per la Supercoppa dopo il successo col Genoa

L'Inter si prepara alla Supercoppa dopo la vittoria contro il Genoa, con focus su infortuni, tempi di recupero e aggiornamenti sulla formazione. La situazione dei giocatori, tra diffidati e recuperi, sarà determinante per l'impegno in vista della competizione. Ecco le ultime notizie da Appiano Gentile.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria in campionato contro il Genoa, si preparano alla semifinale di Supercoppa Italiana a Riad contro il Bologna. La squadra partirà domani per l’Arabia Saudita. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Internews24.com

