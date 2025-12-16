Appello e proposte al Governo da oltre 40 assessori per fronteggiare l' emergenza abitativa

Oltre 40 assessori provenienti da tutta Italia si sono riuniti nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma per l'evento dell'Alleanza municipalista per il diritto alla casa. Durante la conferenza, sono state presentate proposte e appelli al Governo per affrontare l'emergenza abitativa, evidenziando l'importanza di interventi concreti e coordinati a livello nazionale.

Lunedì, nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, si è tenuta la conferenza di Alleanza municipalista per il diritto alla casa, che ha visto la partecipazione di oltre 40 assessore e assessori da tutta Italia.A un anno dal sit-in promosso dagli enti locali per richiamare l'attenzione.

L’appello dei Comuni al Governo: "Per fronteggiare la crisi abitativa servono più risorse e leggi sui B&b" - C’è anche Modena tra i 40 Comuni italiani che attraverso gli assessori alle Politiche abitative hanno firmato una nota per chiedere "più risorse per fronteggiare la crisi abitativa che attanaglia le ... ilrestodelcarlino.it

