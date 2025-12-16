Apparizioni le sculture di Claudio Palmieri alle Case Romane del Celio

Nel complesso archeologico delle Case Romane del Celio a Roma, si svolge la mostra

Nel complesso archeologico delle Case Romane del Celio, che si estende sotto la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Roma, l’Antico e il Contemporaneo stanno per incontrarsi in un dialogo intenso e inatteso grazie alla mostra Apparizioni. 21 sculture di Claudio Palmieri, ideata e organizzata da. Romatoday.it

ArtMaker.tv | Profeti in Patria : Graziano Pompili

Claudio Palmieri: le due mostre Pieghe del Tempo e Rose dal cielo - Claudio Palmieri è stato chiamato a realizzare due esposizioni distanti nella concezione e nel senso, che rendono la concretezza, l’attualità e la capacità di interpretare attraverso la propria arte ... exibart.com

Tre mostre sul dialogo tra classico e contemporaneo - I marmi tatuati di Fabio Viale ospitati all’aeroporto di Malpensa, le opere di Claudio Palmieri esposte a Naxos e il Matisse scultore al Man di Nuoro. lettera43.it

APPARIZIONI | Claudio Palmieri Una selezione di 21 sculture che attraversa i diversi periodi artistici del Maestro, mostrando la sua capacità unica di trasformare la materia in incontri, emozioni e possibilità infinite. Un dialogo vivo tra opere contemporanee e - facebook.com facebook