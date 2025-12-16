Appalti al San Michele il Pd attacca il Governo | Non risponde e fa finta di niente sconcertante
Il Partito Democratico critica il Governo per la mancanza di risposte in merito agli appalti al San Michele. Dopo la discussione sull'interrogazione presentata, il deputato Casu esprime delusione, evidenziando come l'assenza di chiarimenti risulti sconcertante e non soddisfacente, evidenziando le preoccupazioni del partito sulla gestione della questione.
"Non possiamo essere soddisfatti di una risposta che non risponde", questo il commento del deputato Casu (Pd) dopo la discussione sull'interrogazione presentata sul sistema San Michele. Fanpage.it
9 arresti per appalti truccati a favore dei Casalesi, indagato il Presidente del PD Campania
Superminimi ed equivalenza economica dei contratti collettivi negli appalti pubblici bollettinoadapt.it/wp-content/upl… Anticipazione #DRI via @bollettinoADAPT #OpenAccess x.com
