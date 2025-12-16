Aperto l’ufficio della Regione Marras assicura presenza costante
È stato inaugurato l’ufficio della Regione a Grosseto, con l’assessore Leonardo Marras presente all’evento. Durante la cerimonia, Marras ha ribadito il suo impegno e la presenza costante sul territorio, sottolineando l’importanza di una comunicazione trasparente e diretta con i cittadini. La nuova sede si trova in piazza Baccarini 1, nel palazzo del Genio Civile.
"Non ingannerò nessuno. Se non vengo si vedrà", ha detto l’assessore regionale Leonardo Marras durante l’apertura della sede distaccata della segreteria a Grosseto, in piazza Baccarini 1, al piano terra del palazzo del Genio Civile. Un ufficio, quello inaugurato ieri, già in funzione con la segreteria e che deve diventare il perno centrale del rapporto fra il territorio maremmano e Marras, al suo secondo mandato come assessore regionale ma adesso – rispetto al quinquennio precedente – rivestito ancora di maggiori responsabilità: più deleghe e quindi maggiori impegni. Assessore all’economia, al turismo, alle politiche agricole e del credito, al commercio, alle cave e ad altri settori della Regione. Lanazione.it
