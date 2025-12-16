Aosta chiede aiuto ai carabinieri poi li investe più volte | ferito gravemente un appuntato di 41 anni

Una donna di 41 anni è stata arrestata a Cogne, in Val d’Aosta, dopo aver chiesto aiuto ai carabinieri e successivamente investito ripetutamente un appuntato di 41 anni. L’episodio ha causato gravi ferite all’agente, che si trova in condizioni critiche. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

© Tpi.it - Aosta, chiede aiuto ai carabinieri poi li investe più volte: ferito gravemente un appuntato di 41 anni Una donna di 41 anni è stata arrestata a Cogne, in Val d’Aosta, per aver investito più volte con la propria auto un carabiniere al quale aveva chiesto soccorso. Il militare, Antonio Graziano, anche lui 41enne, si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Parini di Aosta: i media locali riferiscono che non è in pericolo di vita. La donna, di nazionalità francese, è accusata di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto verso le 17 di ieri, lunedì 15 dicembre, in un parcheggio in località Lillaz. Secondo quanto ricostruito, la donna – che pare soffra di disturbi psichici – si è rivolta al 112 segnalando problemi con la sua auto elettrica. Tpi.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sgombero del casolare, il carabiniere ferito Esplosione improvvisa, poi il buio e le urla Video Sgombero del casolare, il carabiniere ferito Esplosione improvvisa, poi il buio e le urla Video Sgombero del casolare, il carabiniere ferito Esplosione improvvisa, poi il buio e le urla Aosta, chiede aiuto ai carabinieri poi li investe più volte: ferito gravemente un appuntato di 41 anni - La donna alla guida dell'auto, anche lei 41enne, è stata arrestata per tentato omicidio: pare soffra di disturbi psichici ... tpi.it

Cogne, donna chiede aiuto per l’auto in panne e poi investe volontariamente il carabiniere durante il soccorso - Un militare di 41 anni è stato travolto deliberatamente da una donna che stava aiutando. msn.com

Riforma della Disabilità in Valle d’Aosta. 12 domande scomode (prima che sia troppo tardi) La Valle d’Aosta entra ufficialmente nella fase di sperimentazione della "mega riforma" sulla disabilità. La DGR n. 1418 del 24 ottobre 2025 approva il Regolame - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.