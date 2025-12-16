Antonio Luongo si è spento quattro giorni dopo il terribile incidente

Antonio Luongo, 27 anni, è deceduto il 15 dicembre, quattro giorni dopo un grave incidente avvenuto sulla MeBo l'11 dicembre. Dopo un periodo di agonia in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate, portandolo alla tragica perdita.

Dopo giorni di agonia in ospedale, si è spento ieri, lunedì 15 dicembre, Antonio Luongo, il 27enne che lo scorso 11 dicembre è stato coinvolto in un terribile incidente sulla MeBo, dove ha riportato delle gravissime lesioni le quali, purtroppo, si sono rivelate fatali.Il giovane, in base a quanto. Trentotoday.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Merano, morto dopo quattro giorni di agonia il 27enne motociclista Antonio Luongo. Il centauro vittima dell'incidente di giovedì scorso sulla MeBo. - facebook.com facebook

ORESTE LO POMO INTERVISTA MASSIMO D’ALEMA A POTENZA SUL TEMA “LA POLITICA: UNA PASSIONE PER LA VITA” IN RICORDO DI ANTONIO LUONGO, A DIECI ANNI DALLA SUA SCOMPARSA x.com