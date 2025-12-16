Antonio Luongo si è spento quattro giorni dopo il terribile incidente
Antonio Luongo, 27 anni, è deceduto quattro giorni dopo un gravissimo incidente avvenuto sulla MeBo l’11 dicembre. Dopo giorni di agonia in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate, portandolo alla tragica perdita. La notizia ha suscitato grande commozione tra amici e familiari.
Dopo giorni di agonia in ospedale, si è spento ieri, lunedì 15 dicembre, Antonio Luongo, il 27enne che lo scorso 11 dicembre è stato coinvolto in un terribile incidente sulla MeBo, dove ha riportato delle gravissime lesioni le quali, purtroppo, si sono rivelate fatali.Il giovane, in base a quanto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Antonio Luongo si è spento quattro giorni dopo il terribile incidente
Leggi anche: Non ce l'ha fatta Giandonato Bava: il cicloamatore di Avigliana è morto quattro giorni dopo l'incidente a San Gillio
[ULTIM'ORA] Elodie annuncia che si prenderà un anno di pausa: "Vorrei passare un po' di tempo vestita" - di Antonio Luongo - facebook.com facebook
ORESTE LO POMO INTERVISTA MASSIMO D’ALEMA A POTENZA SUL TEMA “LA POLITICA: UNA PASSIONE PER LA VITA” IN RICORDO DI ANTONIO LUONGO, A DIECI ANNI DALLA SUA SCOMPARSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.