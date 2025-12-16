Antonio Luongo si è spento quattro giorni dopo il terribile incidente

Antonio Luongo, 27 anni, è deceduto quattro giorni dopo un gravissimo incidente avvenuto sulla MeBo l’11 dicembre. Dopo giorni di agonia in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate, portandolo alla tragica perdita. La notizia ha suscitato grande commozione tra amici e familiari.

Dopo giorni di agonia in ospedale, si è spento ieri, lunedì 15 dicembre, Antonio Luongo, il 27enne che lo scorso 11 dicembre è stato coinvolto in un terribile incidente sulla MeBo, dove ha riportato delle gravissime lesioni le quali, purtroppo, si sono rivelate fatali.Il giovane, in base a quanto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

