Antonio Luongo si è spento quattro giorni dopo il terribile incidente

Antonio Luongo, 27 anni, è deceduto quattro giorni dopo un gravissimo incidente avvenuto sulla MeBo l’11 dicembre. Dopo giorni di agonia in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate, portandolo alla tragica perdita. La notizia ha suscitato grande commozione tra amici e familiari.

