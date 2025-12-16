Antonio Barbaro il fantasma è l’ultimo latitante della ‘ndrangheta di Platì In un anno ha trafficato 3 tonnellate di coca

Antonio Barbaro, noto come il “fantasma”, è l’ultimo latitante della ‘ndrangheta di Platì. In un anno, avrebbe trafficato tre tonnellate di cocaina, operando sotto il pseudonimo di Narcos nelle chat criptate. La sua fuga dallo scorso 25 novembre, giorno del blitz della Guardia di Finanza di Milano, lo ha reso irrintracciabile, alimentando il suo inquietante soprannome.

Nelle chat criptate il suo pseudonimo di narcos era Fantasma. Nome a dir poco azzeccato visto che dal 25 novembre, data del blitz della Guardia di finanza di Milano, non si trova. E oggi Antonio Barbaro nato a Locri nel 1984 è ufficialmente latitante. L'ultimo uccel di bosco delle cosche di Platì, inseguito da un mandato di cattura per un enorme traffico di droga con il Sud America in collaborazione con altri appartenenti alle cosche dell'Aspromonte, tutte della famiglia Barbaro, chi del ramo Rosi, come Franco Barbaro e chi dei Nigri, come lo stesso Fantasma, ma tutti, comunque sia, riconducibili al ceppo iniziale del defunto superboss Francesco Barbaro detto U Castanu.

