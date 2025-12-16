Antica pasticceria Vincenzo Bellavia apre a via Cilea

L'antica pasticceria Vincenzo Bellavia inaugura il suo nuovo locale al Vomero, in via Cilea. Dopo mesi di preparativi, l'apertura ufficiale si svolgerà martedì 16 dicembre, a partire dalle ore 20. Un evento atteso che segna un nuovo capitolo per questa storica attività dolciaria nel quartiere.

“Finalmente ci siamo. Dopo tanta attesa e preparativi è arrivato il momento di incontrarci: vi aspettiamo stasera, Martedì 16 Dicembre, dalle ore 20 per l’inaugurazione ufficiale del nostro nuovo punto vendita al Vomero. Sarà un’occasione speciale e irripetibile non solo per scoprire il nuovo. Napolitoday.it

Pasticceria Bellavia

