Antenna di 34 metri accanto alle Piramidi di Segonzano | è scontro istituzionale

Una possibile installazione di una antenna di 34 metri vicino alle Piramidi di Segonzano ha suscitato un acceso scontro istituzionale, mettendo in discussione l'equilibrio tra sviluppo tecnologico e tutela del patrimonio naturale. La controversia evidenzia le tensioni tra interessi economici, ambientali e culturali in una delle aree più iconiche del Trentino.

Una maxi antenna di 34 metri potrebbe sorgere a pochi passi dal Parco delle Piramidi di Segonzano, uno dei luoghi simbolo del paesaggio trentino. Nonostante i pareri negativi del Comune e del Servizio Urbanistica della Provincia, l’autorizzazione è stata concessa. Una decisione che accende lo. Trentotoday.it LoRa/LoRaWAN tutorial 34: Antenna Theory Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Antenna di 34 metri accanto alle Piramidi di Segonzano: è scontro istituzionale - Maestri (PD) interroga la Giunta: “Scelta contro Comune e Urbanistica, uno sfregio al paesaggio” ... trentotoday.it

Maxi antenna di 34 metri in arrivo. Il caso finisce al Tar: il lavoro si farà - Collegamenti che in Mugello sono ancora lacunosi, con vaste zone senza segnale. lanazione.it

