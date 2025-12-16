Antenna di 34 metri accanto alle Piramidi di Segonzano | è scontro istituzionale

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maxi antenna di 34 metri minaccia di essere costruita vicino alle iconiche Piramidi di Segonzano, suscitando un acceso scontro tra istituzioni. La possibile installazione nel cuore del paesaggio trentino ha acceso il dibattito tra esigenze tecnologiche e tutela ambientale e paesaggistica.

Immagine generica

Una maxi antenna di 34 metri potrebbe sorgere a pochi passi dal Parco delle Piramidi di Segonzano, uno dei luoghi simbolo del paesaggio trentino. Nonostante i pareri negativi del Comune e del Servizio Urbanistica della Provincia, l’autorizzazione è stata concessa. Una decisione che accende lo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Antenna di 34 metri accanto alle Piramidi di Segonzano: è scontro istituzionale

Leggi anche: Muore a pochi metri da casa. Scontro tra moto e furgone

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LoRaLoRaWAN tutorial 34 Antenna Theory

Video LoRaLoRaWAN tutorial 34 Antenna Theory

antenna 34 metri accantoAntenna di 34 metri accanto alle Piramidi di Segonzano: è scontro istituzionale - Maestri (PD) interroga la Giunta: “Scelta contro Comune e Urbanistica, uno sfregio al paesaggio” ... trentotoday.it

Maxi antenna di 34 metri in arrivo. Il caso finisce al Tar: il lavoro si farà - Collegamenti che in Mugello sono ancora lacunosi, con vaste zone senza segnale. lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.