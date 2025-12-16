Antenna di 34 metri accanto alle Piramidi di Segonzano | è scontro istituzionale

Una maxi antenna di 34 metri minaccia di essere costruita vicino alle iconiche Piramidi di Segonzano, suscitando un acceso scontro tra istituzioni. La possibile installazione nel cuore del paesaggio trentino ha acceso il dibattito tra esigenze tecnologiche e tutela ambientale e paesaggistica.

Una maxi antenna di 34 metri potrebbe sorgere a pochi passi dal Parco delle Piramidi di Segonzano, uno dei luoghi simbolo del paesaggio trentino. Nonostante i pareri negativi del Comune e del Servizio Urbanistica della Provincia, l'autorizzazione è stata concessa. Una decisione che accende lo.

Maxi antenna di 34 metri in arrivo. Il caso finisce al Tar: il lavoro si farà - Collegamenti che in Mugello sono ancora lacunosi, con vaste zone senza segnale. lanazione.it

Nuovi arrivo usato. Bavaria camp 5,99 metri. Furgonato made in Germany con letto matrimoniale posteriore. Anno 2009 . Km 101000. Dotato di veranda, pannello solare, antenna satellitare automatica teleco più tv,portabici, riscaldamento a gasolio, oblò pano - facebook.com facebook

Ad Anfo un’antenna alta 20 metri blocca la vista delle cime di Meghè x.com

