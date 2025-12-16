Antenna a Petrignano di Assisi Il sindaco | Ascolto e risposte Presto un incontro pubblico

L'antenna di Petrignano di Assisi, situata in via dei Pini, è al centro di un confronto tra amministrazione e cittadini. Il sindaco Valter Stoppini annuncia un incontro pubblico imminente per ascoltare le istanze della comunità e fornire risposte, dopo le recenti polemiche sollevate dal capogruppo di Forza Italia Francesco Fasulo.

Antenna di Petrignano di Assisi, in via dei Pini: il sindaco Valter Stoppini, il capogruppo consiliare di Forza Italia Francesco Fasulo attacca. "Comprendo le paure dei cittadini. La loro sensibilità merita ascolto ma anche risposte chiare e trasparenti. Il palo in questione è stato autorizzato a seguito di un procedimento che, per legge, coinvolge diversi enti sovracomunali – dice Stoppini. La struttura è stata realizzata da una società che opera per conto dei principali operatori nazionali di telefonia e che, per normativa statale, rientra tra i soggetti erogatori di un servizio pubblico essenziale".

